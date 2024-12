Questura vara piano sicurezza per il Giubileo, 62 macro eventi

agenzia

Documento di 150 pagine, controlli dal centro alla periferia

ROMA, 03 DIC – È pronto il piano di sicurezza per l’anno giubilare contenuto in un’ordinanza di servizio del Questore di Roma. Ad oggi sono censiti 62 macro eventi rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Capitale. È un documento di circa 150 pagine che disciplina la pianificazione dei servizi che interesseranno la Capitale durante tutto il periodo giubilare. “Accoglienza, cortesia e rigore” saranno le parole chiave da cui muoverà la macchina della sicurezza. Sotto la lente l’intera area urbana, a tappe concentriche, dalle aree più periferiche fino a raggiungere il cuore della città. Si partirà dai principali hub logistici – tra cui aeroporti ed il porto di Civitavecchia -, per poi procedere lungo gli itinerari viari e ferroviari utili a raggiungere la città. Grazie ai rinforzi assicurati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sarà potenziato il dispositivo di controllo del territorio nell’arco dell’intero anno, con pattuglie dedicate, alle quali sarà affidato il controllo delle aree a ridosso delle basiliche giubilari. All’interno dell’area del Tridente nel centro storico sono state disegnate tre direttrici che vedranno equipaggi impegnati per la tutela dei pellegrini ed allo stesso tempo dei turisti.

