Rabbino capo Milano, ‘viviamo un momento allucinante’

agenzia

Airbib, 'viviamo molto male quello che sta succedendo'

MILANO, 14 SET – “Siamo in un momento per cui usare la parola ‘difficile’ è riduttivo. Non siamo in un momento difficile, siamo in un momento che per alcuni aspetti è allucinante. Viviamo molto male quello che sta succedendo”. Così il rabbino capo di Milano Rav Alfonso Arbib, intervenendo nella sinagoga di via Guastalla in occasione della giornata europea della cultura ebraica. “Ho avuto anche dei dubbi sul fatto che fosse opportuno fare quest’anno la giornata della cultura, perché siamo invasi da altri problemi. Siamo davanti a una presentazione superficiale della situazione – ha aggiunto -. Non c’è mai tentativo di approfondimento, di vedere aldilà delle apparenze. Questo è un grande problema”. Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha osservato che “è importante conoscersi, scambiarsi idee e opinioni. È importante fare conferenze e dibattere di quali sono i problemi. La cultura – ha detto – è l’antidoto all’antisemitismo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA