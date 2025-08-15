Radicali a San Vittore, discarica sociale e Salvini sfila

agenzia

Visita al carcere a Ferragosto, sovraffollamento al 200%

MILANO, 15 AGO – “Nel carcere di San Vittore, a Ferragosto, abbiamo trovato celle minuscole con tre o quattro persone, sovraffollamento al 200%, allarme psichiatrico e personale ridotto all’osso. La maggior parte dei detenuti è tossicodipendente, quasi la metà ha gravi disturbi psichiatrici, l’autolesionismo e i tentativi di suicidio sono quotidiani”. Così in una nota Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani. “Mentre Salvini sfila a Rebibbia fingendo stupore – prosegue -, dimentica che le sue politiche populiste e panpenalistiche hanno trasformato le carceri in discariche sociali. Nordio resta immobile mentre i detenuti muoiono: per questo lo abbiamo denunciato per istigazione e aiuto al suicidio. Servono subito provvedimenti per decongestionare le carceri, a partire dalla proposta di Roberto Giachetti. Senza depenalizzazioni e alternative alla detenzione, continueremo a contare morti. Questo governo non combatte la criminalità: la moltiplica, trasformando la pena in tortura”, conclude. Oltre a Blengino, hanno partecipato alla visita la Tesoriera Patrizia De Grazia, Ennio Ferlito e Bianca Piscolla (Direzione nazionale).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA