Rafforzate la sicurezza nei Mercatini di Natale in Alto Adige

Riunito il comitato provinciale per l'ordine pubblico

BOLZANO, 23 DIC – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal commissario del governo, Vito Cusumano, ha esaminato e valutato i dispositivi di sicurezza previsti per la protezione dei mercatini di Natale nelle principali località dell’Alto Adige. Preso atto dell’installazione, a cura delle amministrazioni comunali di Bolzano e Merano, di apposite barriere presso i luoghi in cui si svolgono i tradizionali mercatini di Natale, riferisce una nota, si è valutata la necessità di “elevare ulteriormente l’efficacia delle misure di sicurezza e di prevenzione generale esistenti” e “analoghe strutture sono state collocate presso i varchi del mercatino natalizio di Bressanone, potenziando, al contempo, la dotazione di dissuasori nel capoluogo e a Merano, a maggior protezione delle stesse aree pedonali”. Sono state ristrette, inoltre, “le possibilità di accesso veicolare mediante l’adozione di appositi accorgimenti tecnici”. “Nei siti interessati – prosegue la nota – sono stati predisposti i servizi necessari per assicurare un costante presidio da parte di unità aggiuntive delle forze dell’ordine, anche in borghese, e di personale delle polizie municipali”. È stato infine deciso di rafforzare le misure di sicurezza anche in occasione delle manifestazioni pubbliche di fine anno che saranno definite in apposite riunioni tecniche.

