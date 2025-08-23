Ragazza 16enne scomparsa vicino ad Aosta, ricerche in corso

agenzia

E' stata vista l'ultima volta a una festa di paese

AOSTA, 23 AGO – Una ragazza di 16 anni, residente ad Aosta, risulta scomparsa da ieri sera. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri che stano svolgendo accertamenti e hanno attivato le ricerche. La giovane è stata vista per l’ultima volta a Gignod, località non lontana dal capoluogo regionale, durante una festa di paese, da cui si è allontanata nelle prime ore di oggi. Nel frattempo sui social si stanno diffondendo diversi appelli per il ritrovamento della ragazza.

