Ragazza denuncia, molestie e abusi in metro a Milano

agenzia

'Nella calca in un vagone affollato, ho tentato di difendermi'

MILANO, 26 GEN – “Non potete capire lo schifo che mi è successo, mi sento ancora lo sporco addosso”. Si è sfogata così, sul proprio profilo Instagram, una ragazza di 24 anni, denunciando di aver subito pesanti molestie sul vagone della metropolitana a Milano. Un episodio avvenuto mercoledì scorso, mentre si stava recando allo stadio di San Siro per assistere alla partita di Champions League Milan-Girona. “Il vagone era affollatissimo, mi sono ritrovata in mezzo a una calca incredibile”, racconta sul social la giovane donna, marchigiana ma residente a Milano, dove lavora nel settore immobiliare. “Ho iniziato a dare gomitate – prosegue il racconto – ma eravamo tutti ammassati ed era davvero difficile scansare le persone”. “Dovevo incontrarmi con un amico alla stazione di Lotto. Nella metro c’erano tanti uomini, ‘schifosi’ e io davo tante gomitate”, ma senza successo, spiega la ragazza in un video, perché “c’era sempre qualcuno”. “Mi chiedo come sia possibile, ancora mi sento lo sporco addosso e vorrei veramente eliminare questa cosa. Spero che non vi capiti mai”, aggiunge in un video la giovane. La ragazza afferma infine di essersi recata al commissariato di piazza San Sepolcro per sporgere denuncia alla polizia.

