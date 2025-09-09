Ragazza denuncia stupro di gruppo a Malta,indagati 5 pugliesi

agenzia

Vittima del Trevigiano, 'c'è anche un video della violenza'

BRINDISI, 09 SET – Cinque ragazzi (quattro brindisini ed un leccese), dai 17 ai 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo, dopo la denuncia presentata da una 19enne a Treviso, in una stazione di provincia dei carabinieri, per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa. Secondo quanto denunciato dalla ragazza, lei avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l’invito di seguirli nel loro appartamento. Qui – secondo la ragazza – sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellullare di uno degli indagati. I cinque brindisini respingono le accuse. Le forze dell’ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini dei 5 pugliesi e della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.

