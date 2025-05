Ragazza di 16 anni si ribalta con il quad, è gravissima

agenzia

L'incidente oggi pomeriggio in Oltrepò Pavese

PAVIA, 02 MAG – Una ragazza di 16 anni è in gravissime condizioni dopo essersi ribaltata sul quad che stava guidando. L’incidente è avvenuto verso sera, poco prima delle 18.30, lungo una strada provinciale a Montalto Pavese (Pavia), in Oltrepò Pavese. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. La giovane, secondo le prime notizie, avrebbe battuto la testa nel ribaltamento del mezzo. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

