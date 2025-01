Ragazza diciottenne perde un occhio per un petardo in Fvg

agenzia

A Duino Aurisina. Pasian Prato, lesioni a una mano per 16/enne

TRIESTE, 01 GEN – Una ragazza di 18 anni ha perso un occhio a causa dello scoppio di un petardo. E’ avvenuto a una festa di Capodanno, sembra nei pressi della sua stessa abitazione, al Villaggio del pescatore a Duino Aurisina (Trieste) secondo quanto riporta la Rai Tgr Fvg. E’ stata portata all’ospedale di Monfalcone (Gorizia). La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara ma sembra che la ragazza fosse in compagnia di alcuni coetanei che stavano sparando fuochi pirotecnici nel vialetto di casa quando un petardo le è scoppiato vicino al volto. Sul caso indagano i Carabinieri. Un altro incidente grave è avvenuto a Pasian di Prato, in Friuliz, dove un adolescente di 16 anni è rimasto ferito con lesioni serie a una mano, sempre a causa di un petardo. Sembra che abbia raccolto il petardo che era rimasto inesploso ma che invece è scoppiato quando lo ha raccolto. E’ stato soccorso e portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Udine.

