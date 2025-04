Ragazza investita, il macchinista ha cercato di fermare il treno

agenzia

Ragazza si è allontana da banchina dov'era con genitori e amici

MILANO, 26 APR – Ha tentato di frenare ma purtroppo non è riuscito a fermare il treno che ieri sera poco prima delle 22.30 ha travolto e ucciso una ragazza 17enne originaria della Filippine che si trovava sui binari con il suo monopattino alla stazione Greco-Pirelli di Milano. Il conducente del treno è stato sentito dagli agenti della Polfer insieme ad alcuni familiari, tra cui i genitori, e amici della giovane che si trovavano con lei in stazione in attesa del regionale diretto a Porta Garibaldi. Secondo le prime ricostruzioni, la 17enne era sulla banchina con i familiari e amici e si sarebbe allontanata con il monopattino finendo poi sui binari per motivi ancora da chiarire. Ora gli investigatori stanno per ricostruire l’esatta dinamica analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e inoltre sono già stati effettuati i rilievi della polizia scientifica. Nei prossimi giorni verrà effettuata anche l’autopsia disposta dal pm di turno Paolo Storari a cui stamattina è stata trasmessa la prima relazione.

