Ragazza investita in autostrada, arrestato automobilista

agenzia

Positivo agli stupefacenti dopo incidente di ieri nel Bresciano

BRESCIA, 09 AGO – Un 20enne residente nella provincia di Brescia è stato arrestato nella notte con l’accusa di omicidio stradale per il decesso di Sofia Galante, 19 anni, di Travagliato, travolta e uccisa ieri sera sull’autostrada A35 Brebemi. Il giovane, sottoposto a controlli subito dopo l’incidente, è risultato positivo agli stupefacenti secondo i primi riscontri e si trova ora ai domiciliari. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti tossicologici. La Polizia Stradale sta lavorando per definire con precisione la dinamica dell’investimento. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era passeggera di una delle vetture coinvolte in un tamponamento in corsia di sorpasso. Dopo l’urto sarebbe scesa dall’auto e, mentre si trovava sulla corsia centrale, è stata travolta da un altro veicolo in transito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA