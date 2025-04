Ragazza minorenne con ferita da arma taglio al volto, indagini

agenzia

La giovane soccorsa lungo il sentiero per il castello di Verrès

AOSTA, 05 APR – Una ragazza minorenne con una ferita da arma da taglio al volto è stata soccorsa in elicottero lungo la mulattiera che porta al castello di Verrès. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, che conducono accertamenti anche per valutare se nell’accaduto siano coinvolte altre persone. L’intervento di soccorso è avvenuto ieri verso le 17. Le condizioni della giovane, che abita a Verrès, non paiono gravi: alcune ore dopo l’ingresso in pronto soccorso, nella serata di ieri, è stata dimessa.

