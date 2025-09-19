Ragazza morta 30 anni fa, ok a prelievo Dna sull’ex fidanzato

agenzia

Decisione del gip,il Ris chiede altri 45 giorni per accertamenti

CAGLIARI, 19 SET – Sarà prelevato il Dna di Enrico Astero, l’ex fidanzato di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata priva di vita il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, e il cui caso fu archiviato come suicidio. L’uomo, oggi di 54 anni, è l’unico indagato per la morte della giovane dopo la riapertura dell’inchiesta. Il via libera sul prelievo è stato dato dal gip e arriva dopo che la settimana scorsa erano stati depositati i primi risultati degli accertamenti effettuati dai consulenti nominati dalla difesa e dalla parte civile: per il primo l’ex generale del Ris di Parma Luciano Garofano, per i secondi Emiliano Giardina. Da lì erano emerse tracce di Dna maschile sugli indumenti che indossava la ragazza al momento del decesso. Una quarantina di tracce biologiche, molte delle quali rinvenute sugli slip e sul reggiseno. Da queste tracce i carabinieri del Ris di Cagliari hanno estrapolato un profilo genetico che adesso sarà comparato con quello dell’unico indagato. Contemporaneamente gli specialisti dell’Arma hanno chiesto al gip una proroga di 45 giorni, oltre agli 80 già ottenuti, per ultimare gli accertamenti e consegnare la relazione conclusiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA