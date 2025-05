Ragazza precipita dal terzo piano nell’Avellinese, è grave

agenzia

Indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica

AVELLINO, 05 MAG – È in prognosi riservata una ragazza di 15 anni che ieri sera è precipitata dal terzo piano della sua abitazione a Taurano, in provincia di Avellino. Soccorsa dai familiari, è stata trasportata in ospedale ad Avellino dove è giunta in Codice Rosso. Indagini sono state avviate dalle forze dell’ordine per chiarire la dinamica.

