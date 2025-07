Ragazza scomparsa nel Brindisino, ricerche anche in mare

agenzia

La 18enne fa parte di un gruppo impegnato in stage in villaggi

CAROVIGNO, 06 LUG – Proseguono nell’intero territorio di Carovigno (Brindisi), via terra ed anche in mare, le ricerche della 18enne ucraina di cui non si hanno più notizie da oltre 24 ore. La ragazza fa parte di un gruppo che sta facendo uno stage in diverse strutture alberghiere del litorale nel nord Brindisino. Sono stati i responsabili del villaggio turistico a presentare denuncia ai carabinieri ieri dopo l’allontanamento della ragazza. A quanto si apprende oggi pomeriggio potrebbe essere attivato a Carovigno il centro operativo comunale (Coc) che viene disposto in situazioni di emergenza, ed in questo caso servirà a coordinare le ricerche. Sul campo da ieri ci sono anche i volontari della Croce Rossa, mentre le attività in mare sono condotte con l’ausilio dei mezzi della Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla.

