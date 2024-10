Ragazza uccisa a Bergamo: Sara colpita con 11 forbiciate

Delitti

Ancora da chiarire il movente, in carcere il vicino di casa

Un vaso di fiori è comparso questa mattina davanti all’androne della palazzina al civico 124 di via Nazionale a Costa Volpino, dove venerdì notte poco dopo l’1 è stata ammazzata Sara Centelleghe, 19 anni tra pochi giorni, uccisa con 11 colpi di forbici da un amico e vicino di casa di origine indiana, Jashan Deep Bashan, di professione magazziniere in un supermercato, anche lui 19 anni e qualche precedente legato alla droga quand’era ancora minorenne.