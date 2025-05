Ragazza uccisa:Semenzato, denunciare anche i segnali più piccoli

agenzia

Presidente Commissione dona fiori bianchi a genitori di Martina

AFRAGOLA (NAPOLI), 30 MAG – “Tutti i femminicidi sono dolorosi e difficilissimi. Ma quando coinvolgono ragazzi così giovani colpiscono particolarmente, soprattutto per l’efferatezza”. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, Martina Semenzato, sottolineando che ciò che colpisce è anche l’assenza di sensibilità “il non riconoscere” la violenza nei confronti della vittima. Poi un appello: “A denunciare anche i segnali più piccoli”. Semenzato, nel Municipio di Afragola ha incontrato i genitori di Martina, la 14enne uccisa dall’ex. “Nella Commissione che ho l’onore e anche l’onere di presiedere, lavoriamo già all’unanimità, maggioranza e opposizione. Ma io penso che, come ha detto la presidente Meloni, abbiamo bisogno di una torsione culturale, di un patto di corresponsabilità che deve nascere necessariamente in famiglia e deve essere raccolto dalla scuola, dalla società civile”. “Qui è fondamentale che ognuno di noi prenda la propria responsabilità – ha aggiunto – e, soprattutto, questo è un appello che faccio a chi ci sta seguendo e ci vede: riconosciamo i segnali e immediatamente denunciamo, anche i segnali più piccoli. Nel dubbio bisogna alzare la mano ed evidenziare le difficoltà di questi giovani ragazzi e di queste giovani ragazze”. La Semenzato, al termine dell’incontro, ha donato fiori bianchi ai genitori di Martina. In Municipio presenti anche il prefetto di Napoli Michele di Bari e il sindaco Antonio Pannone.

