Ragazze trans picchiate fuori locale a Roma,le botte in un video

agenzia

Gaynet, 'le aggressioni aumentano, c'è sos sicurezza'

ROMA, 02 GIU – Strattonate, prese a calci e pugni anche sul viso mentre si trovavano all’esterno di un locale a Roma. E’ quanto accaduto a tre ragazze trans la notte tra sabato e domenica fuori da un locale nella zona di piazzale delle Province. Istanti ripresi in un video rilanciato da Welcome to Favelas. Sul posto quella notte è intervenuta la polizia per la segnalazione di una lite. Secondo quanto si apprende, all’arrivo degli agenti non è stato trovato nessuno né al momento alla Questura risulterebbero denunce. Secondo Gaynet, le tre transgender sarebbero state accerchiate, insultate, picchiate e anche rapinate da un gruppo di uomini. Il gruppo, dopo l’aggressione, si è dato alla fuga. “Il video dell’aggressione a Guendalina Rodriguez e alle sue amiche lo scorso sabato notte nel cuore di Roma rappresenta lo stato di insicurezza in cui vive la comunità trans ed lgbtqia+ in Italia in questo momento”, commenta Rosario Coco, presidente Gaynet in una nota. “Alle ragazze aggredite va tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Dall’inizio del 2025 le istituzioni nazionali hanno scelto di non dire una parola sulle aggressioni omolesbobitransfobiche in costante aumento, mentre hanno continuato a fomentare odio contro le carriere alias, l’inesistente ‘teoria gender’ e strutture d’eccezione come l’Ospedale Careggi, di fondamentale importanza per i minori trans”, osserva Coco. “Questo è il risultato, ne prendano coscienza e seguano invece i buoni esempi, come il protocollo firmato lo scorso dicembre da Roma Capitale con le istituzioni mediche e socio-sanitarie per la consapevolezza e il sostengo delle identità di genere in età evolutiva”, conclude l’esponente di Gaynet.

