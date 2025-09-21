Ragazze travolte e uccise a Brivio, arrestato l’investitore

In provincia di Lecco

Identificate vittime, sotto choc la terza ragazza sopravvissuta

Le due vittime dell’incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio (Lecco) sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21enni della zona. La ragazza sopravvissuta è una coetanea residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto shock dai primi soccorritori. Il conducente del mezzo investitore, un trentenne a quanto risulta di origini straniere, in base a quanto si è potuto apprendere, è stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida. Su cause e dinamica dell’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). Il mezzo investitore avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all’intersezione con un’altra strada. Le giovani avevano appena posteggiato vicino a una palestra, e si stavano recando a piedi alla vicina e affollatissima festa paesana di Brivio, quando si è consumata la tragedia.

