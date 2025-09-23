Ragazze travolte e uccise, l’investitore resta in carcere

agenzia

Convalidato arresto del 34enne che vive in Polonia

LECCO, 23 SET – Resta in carcere Krzystof Jan Lewandoski, il 34enne polacco arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni di Paderno d’Adda investite e uccise sabato sera a Brivio (lecco) dal furgone condotto dall’uomo mentre andavano alla festa del paese. Il gip Salvatore Catalano questo pomeriggio ha convalidato l’arresto e disposto la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere per l’uomo risultato positivo al narcotest. Secondo quanto ricostruito, l’uomo vive in Polonia con la moglie, il loro figlio di 8 anni e altri familiari nella stessa casa. Non ha precedenti e si trovava in Italia per ritirare una bicicletta.

