Ragazzi bloccati dal maltempo in rifugio su Appennino modenese

agenzia

Una squadra del Saer al Musiani, 'male equipaggiati'

MODENA, 01 APR – Il Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna sta intervenendo questa mattina al bivacco Musiani, sull’Appennino modenese al confine con quello bolognese, nel territorio del comune di Fanano, poiché quattro ragazzi mal equipaggiati sono rimasti bloccati a causa del maltempo. In particolare, come lo stesso Saer specifica, questa mattina è in corso una bufera di neve e in quota c’è un vento fino a circa 150 chilometri orari, scarsa la visibilità. Sul posto si è recata una squadra Saer composta da cinque tecnici e un infermiere. Per raggiungere il rifugio i soccorritori hanno dovuto utilizzare gli sci da alpinismo. Non risulterebbero problemi sanitari per i quattro ragazzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA