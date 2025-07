Ragazzi morti in incidente ad Arzachena, avevano 19 e 20 anni

agenzia

Fatale un'invasione di corsia dopo aver sbandato

ARZACHENA, 13 LUG – Avevano 19 e 20 anni (e non 17 e 18 anni come inizialmente appreso) i due ragazzi morti nell’incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte di Arzachena, in Gallura. Le vittime si chiamavano Sami Aiy Oufkir, nato nel 2005, e Fares Hossameldin Abdelgelil, del 2006. Nella Ford Fiesta che poco prima delle 8.30 si è schiantata frontalmente con un suv c’era anche un ragazzo del 2009, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. A bordo del suv, invece, due turiste austriache, anch’esse rimaste ferite e trasportate all’ospedale San Francesco di Nuoro. Non sarebbero in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi avrebbe improvvisamente sbandato e invaso la corsia opposta, andando a sbattere contro il suv. I tre erano diretti all’Aquadream di Baja Sardinia, a pochi chilometri da Arzachena. Il parco acquatico dove lavoravano le due giovani vittime è stato chiuso per lutto.

