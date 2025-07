Ragazzi morti in scontro frontale Arzachena, comunità sotto choc

agenzia

Il parco acquatico dove lavoravano chiuso per lutto

ARZACHENA, 13 LUG – Una comunità sotto choc. La notizia della morte dei due ragazzi di 17 e 18 anni, con un terzo amico di 16 – tutti di origine marocchina – ricoverato in gravi condizioni, è arrivata di primo mattino ad Arzachena, dove vivono i ragazzi. Il più grande dei tre era alla guida di una Ford Fiesta. Si stavano recando al lavoro all’Aquadream, il parco acquatico di Baja Sardinia, a pochi chilometri da Arzachena, quando per cause in fase di accertamento si sono scontrati frontalmente con un suv con a bordo due donne, anche loro rimaste ferite e ora ricoverate all’ospedale di Nuoro. Il parco acquatico dove lavoravano le due giovani vittime oggi è stato chiuso per lutto. Increduli i gestori e tutto il personale dell’Aquadream appena appresa la notizia. Polizia stradale e polizia locale di Arzachena sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA