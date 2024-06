Ragazzina di 14 anni scompare a Bologna, famiglia denuncia

agenzia

Camilla manca da casa da quasi una settimana

BOLOGNA, 28 GIU – Da quasi una settimana la famiglia non ha più notizie di Camilla, una 14enne che sabato 22 giugno si è allontanata da Pianoro (Bologna), dove abita, facendo perdere le proprie tracce. La stessa sera, i genitori hanno presentato denuncia di scomparsa alla polizia. A quanto si apprende, la domenica successiva alla scomparsa la ragazzina sarebbe stata vista nella zona universitaria a Bologna, martedì in zona via de’ Carracci, vicino alla stazione. Non è dunque escluso che possa aver preso un treno. La famiglia si è anche rivolta all’avvocato Barbara Iannuccelli, dell’Associazione Penelope, e ha fatto diffondere una foto della ragazzina, per raccogliere eventuali altre segnalazioni. Camilla è alta circa un metro e 70, ha un piercing al naso e quando si è allontanata indossava una maglia nera e pantaloni scuri.

