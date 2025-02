Ragazzina partorisce in casa, vicenda passa al pm dei minori

agenzia

Le prime indagini erano state coordinate dalla Procura ordinaria

MILANO, 31 GEN – Sarà la Procura dei Minori di Milano, diretta dal procuratore Luca Villa, ad occuparsi della vicenda della ragazza di 16 anni che ieri mattina, a Sesto San Giovanni, nell’hinterland di Milano, ha partorito un feto che poi è stato riposto in un secchio sul balcone avvolto in una coperta. Nelle fasi iniziali gli accertamenti dei carabinieri erano stati coordinati dalla Procura ordinaria di Monza. L’autopsia dovrà stabilire se il feto fosse già morto al momento del parto oppure il bimbo fosse vivo quando i vicini hanno sentito le urla della ragazza e della madre che chiedevano aiuto. I vicini hanno poi avvertito il 118 i cui operatori hanno cercato di praticare operazioni di rianimazione senza esito. L’autopsia si svolgerà nei prossimi giorni e secondo quanto si è saputo saranno necessari tempi tecnici per assicurare il contraddittorio tra i consulenti delle parti. Dai primi accertamenti sembra che la ragazza avesse taciuto con tutti la sua gravidanza fino a quando ieri mattina ha partorito.

