Ragazzo accoltellato alla periferia di Milano, non rischia vita

agenzia

E' stato raggiunto da due fendenti all'addome, indagini Ps

MILANO, 02 NOV – Un ragazzo straniero, un albanese, è stato accoltellato nelle prime ore del mattino all’altezza dell’addome alla periferia di Milano, in via Ugo Betti in zona Bonola. L’episodio si è verificato intorno alle 5.30. Il giovane, 21 anni, raggiunto da due fendenti vibrati da una persona non ancora identificata e per motivi al momento sconosciuti, è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Niguarda: non sarebbe però in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia.

