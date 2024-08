Ragazzo di 14 anni annega vicino a riva in mare a Rimini

agenzia

Inutili i tentativi di rianimazione sulla spiaggia

RIMINI, 22 AGO – Un ragazzino di 14 anni, di nazionalità polacca, è morto per annegamento ed è stato ritrovato privo di sensi a trenta metri dalla riva all’altezza del Bagno 91 di Rimini. E’ successo poco prima delle 13, ma lo si stava cercando da circa un’ora e ed era stata attivata anche la Publiphono, la radio che serve la spiaggia di Rimini. Il 14enne è stato così portato a riva dove gli stato fatto il massaggio cardiaco. Sul posto c’era anche un’infermiera in vacanza. Il tentativo di rianimarlo è durato per circa tre quarti d’ora, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto per le indagini sulla dinamica dell’incidente. Il 14enne sarebbe in vacanza a Rimini con un gruppo di giovanissimi connazionali.

