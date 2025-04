Ragazzo di 15 anni cade dalla bici e muore in Brianza

agenzia

Rilievi escludono coinvolgimenti di altri, disposta l'autopsia

MONZA, 07 APR – La Procura di Monza ha disposto l’autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo di 15 anni, caduto ieri pomeriggio a Desio (Monza), mentre era in sella alla sua bicicletta, in via De Santi. Una manovra errata e la caduta fatale è al momento l’ipotesi più realistica, dato che dai rilievi effettuati sul luogo dell’incidente dai carabinieri non risultano al momento evidenze di incidenti con altri mezzi o persone. Quando il giovanissimo è caduto, poco prima dell’ora di pranzo, alcuni automobilisti hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno portato al pronto soccorso di Desio, dove è però deceduto poco dopo.

