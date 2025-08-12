Ragazzo di 17 anni accoltellato a una sagra nel Vicentino

agenzia

Colpito da due fendenti, ricoverato in ospedale

VICENZA, 12 AGO – Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato la scorsa notte nel corso di una sagra a Rampazzo, frazione di Camisano Vicentino (Vicenza). L’episodio è accaduto dopo la mezzanotte. Ancora da ricostruire l’episodio, ma secondo le prime informazioni il giovane è stato colpito da due fendenti: uno al torace e uno all’altezza di un’ascella, con un coltellino. L’autore dell’aggressione sarebbe un altro ragazzo, ancora non identificato e di cui la vittima non conosce l’identità. I soccorsi sono stati chiamati da un amico del 17enne, che è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è ancora ricoverato in osservazione. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

