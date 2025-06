Ragazzo di 17 anni ferito con tre fendenti a Napoli

agenzia

Un suo amico lo porta in ospedale, non è grave

NAPOLI, 11 GIU – La scorsa notte, nel rione don Guanella di Napoli, un ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate da uno sconosciuto. Il ragazzo è stato raggiunto da tre fendenti. Ad accompagnarlo in ospedale, al Cto dei Colli Aminei, è stato un suo amico di 18 anni. Le condizioni del ferito non destano preoccupazione: dopo essere stato medicato, è stato infatti dimesso. La polizia sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

