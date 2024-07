Ragazzo di 17 anni muore annegato a Torre del Greco

agenzia

Su una spiaggia libera, inutili i soccorsi

TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 19 LUG – Un ragazzo di 17 anni è morto, probabilmente annegato, all’altezza di una spiaggia libera di via Litoranea, a Torre del Greco. Il corpo è stato avvistato in mare da alcuni bagnanti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Nonostante il pronto intervento dei presenti e le prime cure prestate sul posto, per il minorenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118, sono presenti carabinieri e uomini della Guardia Costiera. Indagini in corso.

