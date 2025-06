Ragazzo morto su trattore, chiesto processo per imprenditore

agenzia

Per pm ha fornito un mezzo con manutenzione inidonea

GENOVA, 31 MAG – La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditore e proprietario dell’edificio dell’agriturismo in Valpolcevera dove, il 13 agosto 2022, morì Christopher Osoyoba, ragazzo di 26 anni, schiacciato da un motocarro su cui stava effettuando alcuni lavori. La giudice Nicoletta Guerrero ha fissato l’udienza preliminare per il 16 luglio. Secondo la pm Francesca Rombolà, Osoyoba quel giorno stava trasportando terra nella proprietà dell’imprenditore e “a causa del cattivo stato di conservazione del predetto veicolo e, in particolare, del cattivo funzionamento dell’impianto frenante, il veicolo fuoriusciva dalla sede stradale compiendo un roll-over di circa 450 gradi”. Il ragazzo era stato sbalzato dalla cabina e poi schiacciato dell’autocarro. Secondo l’accusa, l’imprenditore avrebbe “messo a disposizione del lavoratore Christopher Osoyoba un’attrezzatura di lavoro non oggetto di idonea manutenzione”. Il mezzo, era emerso, era stato sistemato da un meccanico proprio per i problemi al sistema frenante.

