Ragazzo nel Tanaro, sospese le ricerche nel Cuneese

Soccorritori mobilitati per sei giorni con droni ed elicotteri

VERDUNO, 28 APR – A una settimana esatta dalla scomparsa sono state interrotte le ricerche di Abdou Ngom, 13 anni, scomparso nel fiume Tanaro. Lunedì scorso, intorno alle 13, il ragazzo si trovava in acqua insieme a tre amici, tutti provenienti dal Braidese. Stavano facendo il bagno nei pressi della spiaggia dei cristalli di Verduno (Cuneo), una meta cara ai bagnanti. All’improvviso gli amici avevano visto Abdou venire travolto dalla corrente e scomparire alla loro vista. Immediata la richiesta di aiuto: nessuno nel gruppo era maggiorenne. Figlio di un operaio senegalese, Abdou è cresciuto a Bra (Cuneo) da quando aveva tre anni: ha tre fratelli e frequenta la scuola media. Per ritrovarlo si sono mobilitati per sei giorni i mezzi e le squadre dei vigili del fuoco, insieme alle pattuglie dei carabinieri e ai volontari della protezione civile. Sul posto hanno operato unità specializzate in interventi di soccorso fluviale, droni ed elicotteri, oltre ai sommozzatori arrivati da Bologna e da Firenze, con un ecoscandaglio per le ricerche in acque limacciose.

