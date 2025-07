Ragazzo preso a bastonate dal branco nel Viterbese, è grave

agenzia

Aggredito da sei sconosciuti e lasciato sul ciglio della strada

ROMA, 26 LUG – Un ragazzo sarebbe stato aggredito brutalmente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, da sei persone che, stando a quanto riferito, sono arrivate a bordo di un furgone grigio, e dopo averlo affiancato mentre stava camminando, lo avrebbero pestato violentemente con dei bastoni lasciandolo in strada. La polizia sta indagando sull’aggressione avvenuta oggi pomeriggio intorno alle 18 sulla SP 45 ai danni di un giovane del posto. Da quanto appreso, una volante sarebbe intervenuta dopo una segnalazione. Gli agenti al loro arrivo hanno trovato il ragazzo riverso a terra in gravi condizioni. Sul posto i sanitari 118, che vista la gravità delle ferite riportate dal giovane, ne hanno disposto il trasporto in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dove tutt’ora sarebbe ricoverato. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi per ricostruire la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato all’aggressione.

