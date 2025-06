Ragazzo sbanda con auto e muore carbonizzato su strada statale

agenzia

A Montenero di Bisaccia, la vittima di 26 anni è di Termoli

MONTENERO DI BISACCIA, 02 GIU – Perde il controllo dell’auto, finisce in un canalone e si schianta contro un manufatto in cemento. L’auto, una utilitaria, dopo l’impatto violentissimo, prende fuoco. Muore a 26 anni carbonizzato un giovane di Termoli. Dramma questa notte, intorno alle 2, sulla Statale 16, all’altezza di Montenero di Bisaccia. Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a San Salvo (Chieti) quando, per cause in corso di accertamento dai Carabinieri, ha sbandato uscendo fuori strada vicino il centro commerciale “Costa Verde”. L’auto è caduta in un canalone per poi andare a sbattere frontalmente contro un manufatto di cemento prendendo fuoco. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 Molise e i Vigili del Fuoco di Termoli ma per il ventiseienne orami non c’era più niente da fare. La salma è stata composta nell’obitorio di Termoli a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

