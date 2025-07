‘Rallenta sei in vacanza’, campagna per la sicurezza in A14

agenzia

Presidio al casello a Bologna per il rispetto dei limiti

BOLOGNA, 26 LUG – Al casello di San Lazzaro, sull’A14, alle porte di Bologma è tornato il presidio di “Vacanze coi fiocchi”, la campagna nazionale per la sicurezza stradale giunta alla 26/aa edizione, lanciata in occasione del primo giorno di esodo estivo. I vigili urbani di Bologna e operatori del Centro Antartide hanno distribuito materiali informativi ai viaggiatori in partenza per le vacanze. La campagna, con il claim “Rallenta, sei in vacanza!”, unisce il rispetto dei limiti di velocità alla necessità di ridurre i ritmi di vita, soprattutto durante le ferie. Al presidio hanno partecipato Claudio Mazzanti, consigliere del Comune di Bologna, e Marco Pollastri, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa si sviluppa in tutta Italia ed è promossa dal Centro Antartide con il patrocinio di Senato, Camera, Ministero delle Infrastrutture, Regione Emilia-Romagna e Anci. Conta cento aderenti tra amministrazioni, società autostradali, aziende sanitarie e associazioni, con i testimonial Tessa Gelisio, Patrizio Roversi e Luca Mercalli. Il superamento dei limiti di velocità è tra le principali cause di incidenti stradali: oltre l’8% degli incidenti con morti e feriti è causato dall’eccesso di velocità. La campagna ricorda che viaggiare a velocità ridotte permette di diminuire i danni in caso di incidente e salvare vite umane, soprattutto se coinvolti pedoni. I materiali della campagna – manifesti, adesivi e pieghevoli con l’immagine di Snoopy – saranno distribuiti ai caselli autostradali, nelle aree di servizio e nei comuni italiani. Radio e televisioni che aderiscono all’iniziativa stanno già trasmettendo gli spot dei testimonial.

