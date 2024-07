Rallentamenti e ritardi sull’alta velocità Roma-Firenze

agenzia

Ripercussioni anche alla stazione di Milano Centrale

ROMA, 05 LUG – Rallentamenti sulla sulla linea Roma-Firenze AV, con ritardi fino a 60 minuti (ma in alcuni casi anche maggiori), per accertamenti sulla linea tra Capena e Settebagni. Dalle 14.10 la circolazione ferroviaria precedentemente rallentata è in graduale ripresa dopo la fine degli accertamenti sulla linea. Le ripercussioni ci sono state anche alla stazione di Milano Centrale.

