Rami crollano su auto a Milano, illeso l’anziano che la guidava

In altra zona lastre di vetro cadono in strada, nessun ferito

MILANO, 17 APR – Un anziano è stato soccorso stamani a Milano dopo che l’auto che guidava è stata travolta dai rami di un albero. L’uomo, un 77enne, ne è uscito illeso. Sul posto, poco prima delle 9, sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e il 118, che non ha però dovuto trasportarlo. Sempre stamani in via Rembrandt, alcune pesanti lastre di vetro sono cadute in strada da un palazzo, anche qui senza colpire nessuno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura. Alberi e rami sono caduti in vari luoghi del capoluogo, soprattutto in zona Sud-Ovest. I vigili del fuoco, che hanno effettuato oltre 100 interventi, ne hanno in coda ancora una ventina. Problemi alla circolazione per rami o impalcature in carreggiata sono segnalati in viale Sarca, via Botticelli, largo V Alpini, corso Sempione/Procaccini, largo Murani, via Strambio, viale Famagosta e a San Donato Milanese. Criticità sulle linee tranviarie 1 e 10, 33, e sui bus 39, 54 e 924, 61, 98, 130, 132 e 902. Non destano preoccupazione, invece, nella zona Nord ed Est di Milano e nell’hinterland, i livelli di Seveso e Lambro.

