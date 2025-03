Rapina a un ragazzo, 9 giovanissimi denunciati nel padovano

agenzia

Sono 4 maggiorenni e 5 minorenni, l'agguato a dicembre

PADOVA, 21 MAR – I Carabinieri di Piove di Sacco (Padova) hanno eseguito nove decreti di perquisizione domiciliare emessi dalla Procura della Repubblica di Padova e dalla Procura per i Minorenni di Venezia, nei confronti di altrettanti giovani (4 maggiorenni e 5 minorenni) residenti nella zona, indagati per rapina e lesioni personali in concorso ai danni di un minorenne, compiuta il 21 dicembre scorso. I militari erano intervenuti su segnalazione di una aggressione in corso nel centro della cittadina padovana. Le indagini sono state effettuate grazie alla ricostruzione della vittima e con l’acquisizione di filmati di videosorveglianza pubblica e privata, fino all’identificazione del gruppo. Il gruppo aveva aggredito a calci e pugni il ragazzino, anche quando era disteso a terra, riuscendo a sottrargli un borsello con all’interno denaro ed effetti personali. La vittima aveva riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. Dei maggiorenni, tre sono cittadini italiani e uno marocchino, mentre tra i minorenni tre italiani e due marocchini.

