Rapina a Varese, gioielliere ferito durante l’inseguimento

agenzia

Bottino un orologio Patek Philippe da migliaia di euro

VARESE, 20 SET – Una rapina in pieno centro a Varese all’ora di pranzo è finita con due malviventi in fuga con un prezioso orologio e un gioielliere ferito. Mentre inseguiva l’uomo che aveva messo a segno il colpo, si sarebbe aggrappato alla macchina guidata dal complice venendo urtato, trascinato e buttato a terra. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.30 in via Del Cairo. Ad essere presa di mira è stata la gioielleria “Tempo al Tempo”. Secondo quanto accertato sinora uno dei due malviventi è entrato nel negozio come un normale cliente mentre il complice lo aspettava in auto con il motore acceso facendo contemporaneamente da palo. Il primo rapinatore dopo aver cercato di distrarre il negoziante è riuscito ad arraffare un prezioso orologio (un Patek Philippe del valore di diverse migliaia di euro) esposto in vetrina prima di imboccare l’uscita e iniziare a correre. Il gioielliere, 56 anni si è messo ad inseguire il malvivente per bloccarlo. All’incrocio con la vicina via Veratti, però, il complice del rapinatore, è andato incontro al fuggiasco. Il gioielliere si è aggrappato alla macchina venendo urtato e trascinato per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese che hanno immediatamente dato il via alle ricerche anche attraverso analisi dei filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza per risalire all’auto, molto probabilmente rubata, mentre il 56enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo in seguito all’urto subito con traumi alla spalla e alla testa.

