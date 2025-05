Rapina in villa a Terni, illeso l’anziano che era in casa

agenzia

La vittima è un imprenditore di 80 anni, i rapinatori almeno tre

PERUGIA, 25 MAG – Una rapina a mano armata, da parte di una banda composta da più persone – almeno tre – è avvenuta nella notte fra sabato e domenica a Terni, all’interno di una villa in strada Santa Filomena, prima periferia cittadina. Vittima dell’assalto, un imprenditore ternano di circa 80 anni, vedovo, che al momento dell’accaduto era solo in casa. L’uomo – rimasto illeso – non ha opposto resistenza ai malviventi, con accento italiano e che hanno agito a volto coperto. Da quanto appreso, erano armati ma è da accertare se le armi fossero vere o meno. Il bottino è circa 3 mila euro in contanti e due pistole di proprietà dell’imprenditore, collezionista di armi storiche. Poi la banda è fuggita, probabilmente aiutata da un complice che faceva da palo, che si trovava all’esterno dell’abitazione, facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per avviare le indagini sull’accaduto.

