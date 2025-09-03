Rapina in villa, ragazza minacciata con un coltello

agenzia

Bottino ingente di orologi di lusso, oro e preziosi

BRUGNERA, 03 SET – Una ragazza, di 19 anni, sola in casa, è stata minacciata con un coltello da un gruppetto di persone che si è presentato nella sua abitazione, una villetta, dove ha compiuto una rapina. E’ accaduto intorno alle 19 di ieri a Brugnera (Pordenone). La ragazza è stata costretta a indicare ai banditi dove la mamma – in quel momento fuori casa – custodiva orologi di lusso, oro e preziosi per un ammontare di diverse migliaia di euro. Una volta rapinati i beni, i banditi sono fuggiti, probabilmente a bordo di un’auto che li attendeva poco distante. Gli investigatori stanno vagliando le telecamere interne della villa e la videosorveglianza comunale. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Sacile. La ragazza benché sotto choc, non ha riportato problemi.

