Rapinarono anziani in casa, Polizia Padova arresta tre uomini

agenzia

Vittime furono aggredite e picchiate, indagini su altri 30 furti

PADOVA, 18 AGO – Tre cittadini albanesi di 25, 29 e 34 anni, tutti incensurati, sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile di Padova su una rapina in un’abitazione avvenuta la notte di domenica 10 agosto nella città euganea. Verso l’una di notte, tre uomini travisati erano entrati nell’alloggio di una coppia di coniugi ultrasettantenni per commettere un furto, ma erano stati sorpresi dalla coppia di anziani che stava rincasando. Li avevano allora minacciati sottraendo loro i cellulari, colpendo con un piede di porco il padrone di casa che aveva tentato di reagire, spingendolo a terra ed infierendo su di lui a calci. Con una mola avevano quindi tentato di aprire una piccola cassaforte, senza riuscirvi. La Mobile, già attivata da numerose segnalazioni di furti in appartamento delle ultime settimane nei comuni della prima cintura padovana, ha verificato gli spostamenti dei tre albanesi. Individuata l’abitazione di uno di essi, ha effettuato un controllo scoprendo cinque albanesi che stavano dormendo, e ha trovato guanti, torce, attrezzi, borse di valore, una delle quali con le iniziali di una delle vittime di un altro furto. Poi soldi e altri oggetti preziosi, per oltre 15.000 euro, provenienti da furti e rapine in appartamento, una mola a disco ed un piede di porco identici a quelli usati nella rapina ai due anziani, i vestiti e le scarpe indossati quella notte. Dei cinque uomini identificati, tre sono risultati compatibili con gli autori della rapina e per questo sottoposti a fermo di Polizia giudiziaria, convalidato dal Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Gli altri due sono risultati entrati in Italia il giorno prima del controllo, quasi certamente per unirsi alla banda, sono stati denunciati per concorso in furto e ricettazione, ed espulsi dal territorio nazionale e su disposizione del Questore di Padova Marco Odorisio. Le indagini proseguono per ricostruire tutti i furti e le rapine commessi nelle ultime settimane a Padova e Provincia, oltre 30 in abitazioni di Padova, Albignasego, Montegrotto, Campodarsego, Borgoricco, Camposanpiero e zone limitrofe.

