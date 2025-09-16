Rapinata del Rolex in garage a Roma, ladro spara a terra

agenzia

Trovato un bossolo di una pistola a salve, vittima illesa

ROMA, 16 SET – Spari ieri sera durante una rapina in un garage condominiale alla periferia di Roma. E’ accaduto in via Melato a Fidene. Vittima una donna che rientrando a casa, intorno alle 20.30, si è trovata un uomo armato nel garage condominiale. Il ladro ha esploso un colpo di pistola a terra per spaventarla, poi l’ha strattonata per i polsi e le ha rubato un Rolex da 7mila euro. Poi, prima di scappare a bordo di una moto, ha sparato un altro colpo in aria. Sul posto i poliziotti del commissariato di Fidene che hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha rifiutato i soccorsi. Trovato a terra un bossolo di una pistola a salve. Le indagini sono in corso.

