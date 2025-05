Rapine in strada, via orologio da 70.000 euro in Versilia

agenzia

Preso a donna a Marina di Pietrasanta, indagini della polizia

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 27 MAG – Indagini della polizia per scoprire gli autori di una rapina in strada subita da una donna a Marina di Pietrasanta (Lucca). Due banditi le hanno strappato dal polso un orologio del valore di circa 70.000 euro. La vittima, 44 anni, non è rimasta ferita ma è rimasta sotto choc. Sull’episodio, che risale al pomeriggio del 26 maggio – ma emerge oggi -, indaga il personale del Commissariato di polizia di Forte dei Marmi. Con l’inizio della stagione estiva la Versilia diventa, come ogni anno, luogo di questi crimini, ed è per questo motivo che le forze dell’ordine effettueranno servizi appositi contro scippi e rapine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA