Rapine sui treni regionali, Polfer di Lecco arresta due minori

Altri due complici erano stati presi a marzo

MILANO, 28 GIU – Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco, su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, hanno arrestato un 16enne di origine egiziana e un 17enne italiano, ritenuti responsabili di tre rapine messe a segno nel mese di febbraio scorso a bordo di treni regionali sulla linea Milano-Lecco. Le vittime erano state aggredite fisicamente mentre si trovavano a bordo dei treni regionali ed erano state violentemente strappate loro collane e bracciali in oro. Gli autori erano poi fuggiti approfittando della sosta in stazione. Le indagini svolte dalla Polizia Ferroviaria hanno accertato che, in diverse occasioni, gli autori si sarebbero avvalsi della collaborazione di due complici. Questi erano stati già identificati nel mese di marzo dopo un’attività investigativa svolta in collaborazione con i poliziotti della Polizia Ferroviaria di Monza, che aveva portato all’emissione di analoghe ordinanze. Gli arrestati, giovanissimi, ma già con numerosi precedenti di polizia alle spalle, sono stati portati all’Istituto penale per minori Beccaria di Milano.

