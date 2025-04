Re Carlo con Camilla al Quirinale da Mattarella

La Visita

Spettacolare passaggio delle Frecce tricolori

Re Carlo di Gran Bretagna è arrivato al Quirinale. Accompagnato dalla moglie Camilla è entrato nel cortile d’onore del palazzo atteso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Di lato sono schierati i picchetti delle diverse armi per gli onori militari. 32 corazzieri con l’uniforme di gran gala lo hanno scortato fino al Quirinale. Mentre nel cortile d’onore risuonavano gli inni nazionali in onore di re Carlo la bandiera britannica è stata issata sul torrino del Quirinale ed ora sventola insieme a quella italiana ed europea.Re Carlo e Sergio Mattarella hanno poi passato in rassegna i reparti schierati.