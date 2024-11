Reagisce all’arresto con spray urticante in faccia a vigile

agenzia

Agente in ospedale a Verona, l'aggressore ammanettato

Per sottrarsi all’arresto della polizia locale un 29enne nigeriano ha spruzzato lo spray urticante sul volto dell’agente, ma l’espediente non gli è servito perchè è stato arrestato. E’ accaduto a Verona dove il giovane, questa notte, è stato fermato perchè sorpreso da una pattuglia a spacciare eroina. Il 29enne ha reagito con violenza spruzzando un’intera bomboletta di spray urticante in faccia a uno degli agenti, che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per il lavaggio degli occhi. Alla fine, però, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato per con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il nigeriano è già noto alle forze dell’ordine. Portato al Comando della Polizia locale, ora è in attesa dell’udienza di convalida, prevista oggi al Tribunale di Verona.

