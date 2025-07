Realizzava su commissione video pedopornografici, arrestato

agenzia

Cinquantenne di Torino. Sui pc aveva oltre 380 file

TORINO, 12 LUG – Un uomo di 50 anni, residente a Torino e dipendente di una ditta di pulizie, è stato arrestato dopo che è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, tra cui anche contenuti commissionati e realizzati su richiesta. L’operazione è stata condotta dalla polizia postale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino. L’uomo era già stato oggetto di una prima perquisizione lo scorso anno, su delega della Procura di Torino. Durante quell’indagine, gli agenti avevano sequestrato dispositivi che, dopo una complessa analisi forense, hanno rivelato la presenza di oltre 380 file pedopornografici, realizzati mediante sfruttamento sessuale di minori. Le indagini hanno anche documentato la partecipazione del 50enne a una rete di chat frequentata da minorenni sudamericane e da una giovane madre, che, dietro pagamento, accettavano di realizzare video a sfondo sessuale, in alcuni casi anche con un bambino molto piccolo. Alla luce del nuovo materiale sequestrato durante l’ultima perquisizione, e delle prove già emerse, l’autorità giudiziaria ha disposto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA