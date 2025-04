Reati contro patrimonio, 6 arresti e 10 denunce nell’Udinese

agenzia

Operazione interforze con interessi in varie regioni

UDINE, 08 APR – Polizia, Carabinieri e Finanzieri di Udine nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura di Udine, su disposizione del Gip del tribunale hanno arrestato sei persone, eseguito un divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia; sono stati inoltre sequestrati 4 immobili ed eseguite, nelle provincie di Udine, Trieste, Gorizia, Venezia, Treviso, Torino e Biella, 30 perquisizioni. L’operazione è scattata all’alba di oggi con ipotesi di reato associazione per delinquere finalizzata a rapina impropria, truffe, riciclaggio e autoriciclaggio. In serata il Procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, ha diffuso una nota in cui si spiega che le indagini sono state avviate nell’ottobre 2023 quando fu scoperto un giro di truffe attraverso annunci su piattaforme di vendita on line e altri canali. I truffatori fingendosi venditori di merci di alto valore come orologi di pregio e auto di lusso inducevano le vittime a concludere l’affare in contanti salvo poi scomparire senza consegnare la merce, e compiendo poi anche furti e rapine. I proventi di questa attività erano investiti in auto e immobili. Per giustificare l’alto tenore di vita e la grande quantità di disponibilità finanziaria, gli indagati utilizzavano anche una ditta individuale e una società di smaltimento di materiali ferrosi che sovrafatturavano la cessione di beni e altre realtà economiche della provincia di Udine. Queste società cedevano beni con sovrafatturazioni ad altre realtà della provincia di Udine che, a loro volta, con lo stesso meccanismo, nell’ambito di scambi commerciali, vendevano ad altre due società di Torino.

